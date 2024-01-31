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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Polymetal в IV квартале снизил производство на 15%, выручку - на 16%

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Polymetal в IV квартале 2023 года снизил производство на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 441 тыс. унций золотого эквивалента, сообщила компания.

Выручка снизилась на 16%, до $0,9 млрд. Снижение производства и выручки во многом объясняется высокой базой IV квартала 2022-го, когда были реализованы накопленные запасы готовой продукции на Дукате и Нежданинском.

В IV квартале 2023 года, отмечает Polymetal, российские активы испытывали трудности с реализацией запасов готовой продукции. Существенное ужесточение контроля за экспортом драгметаллов привело к накоплению концентратов Кызыла, Албазино, Нежданинского, Воронцовского и Майского в морских портах.

Годовое производство практически не изменилось относительно 2022 года и составило 1,714 млн унций в золотом эквиваленте, что соответствует годовому прогнозу в 1,7 млн унций. Выручка за 2023 год выросла на 8%, до $3 млрд, благодаря росту цен на золото и серебро.

Чистый долг Polymetal за год существенно не изменился и составил на конец 2023-го $2,38 млрд ($0,17 млрд в Казахстане и $2,21 млрд в России).

Ключевые показатели Polymetal:

Показатель IV кв. 2023 IV кв. 2022 Динамика 2023 2022 Динамика
Производство, тыс. унций золотого эквивалента 441 519 -15% 1 714 1 717 0%
- Казахстан 145 164 -12% 486 541 -10%
- - Кызыл 104 113 -8% 316 330 -4%
- - Варваринское 41 51 -20% 169 211 -20%
- Россия 296 357 -17% 1 228 1 178 +4%
- - Албазино 58 64 -9% 250 230 9%
- - Серебро Магадана (Дукатский хаб) 54 101 -47% 236 292 -19%
- - Омолон 49 56 -14% 211 199 6%
- - Нежданинское 35 40 -13% 165 130 27%
- - Северный Урал (Воронцовское, "Краснотурьинск-Полиметалл") 54 28 96% 129 93 38%
- - Майское 12 38 -68% 128 128 0%
- - Светлое 35 28 27% 110 104 7%
Реализация, тыс. унций золотого эквивалента 453 612 -26% 1 603 1 622 -1%
- Казахстан 142 181 -22% 459 533 -14%
- Россия 311 431 -28% 1 144 1 089 +5%
Выручка, $ млн 876 1 039 -16% 3 025 2 801 +8%
- Казахстан 291 309 -6% 893 933 -4%
- Россия 584 730 -20% 2 132 1 868 +14%

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, в Якутии, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейшим акционером является принадлежащий правительству Омана фонд Mercury Investments International с консорциумом оманских инвесторов (около 24%).

Polymetal
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