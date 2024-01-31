Polymetal в IV квартале снизил производство на 15%, выручку - на 16%
Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Polymetal в IV квартале 2023 года снизил производство на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 441 тыс. унций золотого эквивалента, сообщила компания.
Выручка снизилась на 16%, до $0,9 млрд. Снижение производства и выручки во многом объясняется высокой базой IV квартала 2022-го, когда были реализованы накопленные запасы готовой продукции на Дукате и Нежданинском.
В IV квартале 2023 года, отмечает Polymetal, российские активы испытывали трудности с реализацией запасов готовой продукции. Существенное ужесточение контроля за экспортом драгметаллов привело к накоплению концентратов Кызыла, Албазино, Нежданинского, Воронцовского и Майского в морских портах.
Годовое производство практически не изменилось относительно 2022 года и составило 1,714 млн унций в золотом эквиваленте, что соответствует годовому прогнозу в 1,7 млн унций. Выручка за 2023 год выросла на 8%, до $3 млрд, благодаря росту цен на золото и серебро.
Чистый долг Polymetal за год существенно не изменился и составил на конец 2023-го $2,38 млрд ($0,17 млрд в Казахстане и $2,21 млрд в России).
Ключевые показатели Polymetal:
|Показатель
|IV кв. 2023
|IV кв. 2022
|Динамика
|2023
|2022
|Динамика
|Производство, тыс. унций золотого эквивалента
|441
|519
|-15%
|1 714
|1 717
|0%
|- Казахстан
|145
|164
|-12%
|486
|541
|-10%
|- - Кызыл
|104
|113
|-8%
|316
|330
|-4%
|- - Варваринское
|41
|51
|-20%
|169
|211
|-20%
|- Россия
|296
|357
|-17%
|1 228
|1 178
|+4%
|- - Албазино
|58
|64
|-9%
|250
|230
|9%
|- - Серебро Магадана (Дукатский хаб)
|54
|101
|-47%
|236
|292
|-19%
|- - Омолон
|49
|56
|-14%
|211
|199
|6%
|- - Нежданинское
|35
|40
|-13%
|165
|130
|27%
|- - Северный Урал (Воронцовское, "Краснотурьинск-Полиметалл")
|54
|28
|96%
|129
|93
|38%
|- - Майское
|12
|38
|-68%
|128
|128
|0%
|- - Светлое
|35
|28
|27%
|110
|104
|7%
|Реализация, тыс. унций золотого эквивалента
|453
|612
|-26%
|1 603
|1 622
|-1%
|- Казахстан
|142
|181
|-22%
|459
|533
|-14%
|- Россия
|311
|431
|-28%
|1 144
|1 089
|+5%
|Выручка, $ млн
|876
|1 039
|-16%
|3 025
|2 801
|+8%
|- Казахстан
|291
|309
|-6%
|893
|933
|-4%
|- Россия
|584
|730
|-20%
|2 132
|1 868
|+14%
Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, в Якутии, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейшим акционером является принадлежащий правительству Омана фонд Mercury Investments International с консорциумом оманских инвесторов (около 24%).