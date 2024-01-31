Рост промпроизводства в России в 2023 году составил 3,5%

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Рост промпроизводства в РФ в декабре 2023 года замедлился до 2,7% в годовом выражении с 4,5% в ноябре после роста на 5,3% в октябре, 5,7% в сентябре, 5,6% в августе, 5,0% в июле, 5,7% в июне, 6,5% в мае, 4,9% в апреле, 0,7% в марте, снижения на 2,0% в феврале и на 2,9% в январе 2023 года, говорится в опубликованном в среду докладе Росстата.

В целом за 2023 год промпроизводство выросло на 3,5%.

Росстат при этом в соответствии с планом немного уточнил динамику за 2022 год и помесячную динамику за январь-ноябрь 2023 года. Так, в 2022 году рост промышленности в РФ составил 0,7% (вместо 0,6%).

Данные по промышленности в декабре 2023 года оказались хуже ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал рост промпроизводства в РФ в декабре на 4,4%, а за 2023 год увеличение показателя на 3,7%. Минэкономразвития в сентябре прогнозировало рост по 2023 году на уровне 3,6%.

Согласно данным Росстата, в IV квартале 2023 года промпроизводство в РФ выросло в годовом выражении на 4,1% после роста на 5,4% в III квартале, роста на 5,7% во II квартале и снижения на 1,4% в I квартале.

С исключением сезонного и календарного факторов в декабре 2023 года, по оценке Росстата, промышленность РФ осталась на уровне предыдущего месяца после роста на 0,3% в ноябре и снижения на 0,3% в октябре.

В декабре 2023 года замедлился рост в обрабатывающих отраслях - до 5,1% в годовом выражении после увеличения этого показателя на 8,9% в ноябре и 10,0% в октябре. В целом за 2023 год производство в обрабатывающих секторах выросло на 7,5%.

В добывающем секторе в декабре 2023 года промпроизводство снизилось на 1,1% год к году после сокращения на 0,7% в ноябре и на 0,3% в октябре. В целом за 2023 год падение в добыче составило 1,3%.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха в декабре был зафиксирован рост на 1,6% в годовом выражении после снижения на 0,7% в ноябре и роста на 1,0% в октябре (за 2023 год - рост на 0,2%).

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов рост в декабре составил 5,4% после роста на 1,4% в ноябре и на 1,2% в октябре (за 2023 год показатель снизился на 2,5%).

Согласно данным Росстата, максимальный рост производства в 2023 году показали отрасли, связанные с выпуском компьютеров и периферии - на 32,8%, готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) - на 27,8%, производством прочих транспортных средств (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - на 25,5%, изготовлением мебели - на 20,7%, производством электрического оборудования - на 19,0%, производством автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - на 13,6%, с производством кожи и выпуском кожевенных изделий - на 12,3%.

Снизились в 2023 году объемы производства табачных изделий - на 10,2%, выпуска бумаги и бумажных изделий - на 1,4%, обработки древесины и производства изделий из дерева - на 0,2%.

В 2024 году экономисты ожидают рост промышленности РФ на 2,0% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в конце декабря). Минэкономразвития РФ прогнозирует (оценка за сентябрь) рост промышленности в 2024 году на 2,6%.