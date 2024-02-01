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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Страховщик жизни MetLife сократил квартальную чистую прибыль почти втрое

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Американская MetLife Inc., одна из крупнейших в США публичных компаний сферы страхования жизни, в четвертом квартале 2023 года сократила чистую прибыль почти втрое, несмотря на заметное повышение выручки.

Чистая прибыль компании в октябре-декабре составила $574 млн, или $0,77 в расчете на акцию, по сравнению с $1,55 млрд, или $1,96 на акцию, годом ранее.

Чистые потери от инвестиций достигли $174 млн, прибыль по деривативам - $149 млн.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,83 на акцию. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $1,88 на акцию.

Квартальная выручка MetLife увеличилась до $19,03 млрд с $15,61 млрд, превысив консенсус-прогноз рынка на уровне $18,24 млрд.

Объем страховых премий и комиссий в минувшем квартале повысился на 26%, до $13,69 млрд.

США MetLife
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