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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Компания Игоря Кима купила лизинговый и факторинговый бизнес VW в РФ

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Подконтрольная бизнесмену Игорю Киму структура купила лизинговую и факторинговую "дочки" Volkswagen в РФ, следует из данных ЕГРЮЛ.

Согласно реестру, с 25 января владельцем 100% долей ООО "Фольксваген Финансовые Услуги Рус" (факторинг) и ООО "Фольксваген Груп Финанц" (лизинг), ранее принадлежавших германской Volkswagen Financial Services AG, стало новосибирское АО "ЦК", бенефициаром которого через ООО "ДНК" является Ким.

АО "ЦК" также владеет 100% долей компании ExpoMobility (ООО "Экспомобилити"), занимающейся операционной арендой автомобилей. Прежнее название этой компании – ALD Automotive, ее активы структура Кима приобрела весной 2023 года у группы Societe Generale.

Структуры Кима в прошлом году аккумулировали целый ряд активов, связанных с финансовым бизнесом представительств работавших в РФ иностранных концернов. В частности, "дочки" производителя сельхозтехники CNH Industrial (ныне – ООО "ИФС Лизинг" и ООО "ИФС Капитал"), японской Mitsubishi (MC Intermark Auto, ООО "МСИА"), шведской Volvo (ООО "Стоков Финансовые Услуги").

Игорь Ким Фольксваген Финансовые Услуги Рус Фольксваген Груп Финанц Volkswagen Volkswagen Financial Services AG АО "ЦК" ООО "ДНК"
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