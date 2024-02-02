Компания Игоря Кима купила лизинговый и факторинговый бизнес VW в РФ

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Подконтрольная бизнесмену Игорю Киму структура купила лизинговую и факторинговую "дочки" Volkswagen в РФ, следует из данных ЕГРЮЛ.

Согласно реестру, с 25 января владельцем 100% долей ООО "Фольксваген Финансовые Услуги Рус" (факторинг) и ООО "Фольксваген Груп Финанц" (лизинг), ранее принадлежавших германской Volkswagen Financial Services AG, стало новосибирское АО "ЦК", бенефициаром которого через ООО "ДНК" является Ким.

АО "ЦК" также владеет 100% долей компании ExpoMobility (ООО "Экспомобилити"), занимающейся операционной арендой автомобилей. Прежнее название этой компании – ALD Automotive, ее активы структура Кима приобрела весной 2023 года у группы Societe Generale.

Структуры Кима в прошлом году аккумулировали целый ряд активов, связанных с финансовым бизнесом представительств работавших в РФ иностранных концернов. В частности, "дочки" производителя сельхозтехники CNH Industrial (ныне – ООО "ИФС Лизинг" и ООО "ИФС Капитал"), японской Mitsubishi (MC Intermark Auto, ООО "МСИА"), шведской Volvo (ООО "Стоков Финансовые Услуги").