Рубль почти стабилен к доллару и юаню в ожидании ощутимых стимулов к движению

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США и юань меняются слабо на Московской бирже утром в среду, незначительные изменения рубля обусловлены относительным спокойствием рынка.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,15 руб./$1 (-7 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась 46,58 коп. выше действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,95 коп. - до 12,66 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА, незначительные изменения курса рубля к доллару и юаню на старте торгов связаны со слабо ощутимой динамикой мировых рынков капитала, в том числе нефтяных цен. Участники рынка оценивают возможные варианты итогов заседания Банка России 16 февраля с учетом новых сигналов по инфляции.

Замедление темпов роста потребительских цен в декабре-январе (с поправкой на сезонность) в большей степени связано с временными дезинфляционными факторами на рынках отдельных товаров и услуг и укреплением рубля, чем со снижением общего инфляционного фона, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

Аналитики Банка России отмечают разнонаправленный характер динамики показателей, характеризующих устойчивые компоненты роста цен, в декабре.

"Говорить об устойчивом тренде на замедление темпов роста цен пока преждевременно. Проинфляционное влияние временных факторов, которые в том числе вносили значительный вклад в ускорение роста цен во второй половине 2023 года, сменилось дезинфляционным", - отмечается в документе.

Кроме того, в декабре понижательное давление на цены оказали факторы технического характера: сезонность новых компонентов в услугах внутреннего туризма и перенос индексации тарифов на услуги пассажирского транспорта, подчеркивают аналитики ЦБ. Они обращают внимание на сохраняющиеся повышенные инфляционные ожидания населения и бизнеса.

Предпринятое ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) еще не в полной мере проявилось в динамике спроса и цен, подчеркивает департамент ЦБ.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $78,73 за баррель, что на 0,18% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $73,49 за баррель, что на 0,25% выше итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром в среду преобладает позитив: китайский CSI 300 вырос на 0,45%, японский Nikkei 225 уменьшился на 0,69%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,02%, южнокорейский Kospi растет на 1,03%, австралийский индекс S&P/ASX 200 окреп на 0,39%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 увеличился на 0,23%.

Американские фондовые индексы во вторник выросли, инвесторы следили за корпоративными отчетностями в отсутствие важных публикаций по макроэкономике.

Аналитики Deutsche Bank, которые ранее прогнозировали спад в экономике США, теперь ожидают в 2024 году повышения ВВП на 1,9%. Они полагают, что Федеральная резервная система приступит к снижению процентных ставок в июне, а к концу года стоимость заимствований будет уменьшена на 100 базисных пунктов, сообщает MarketWatch.