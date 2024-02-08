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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Мосбиржа с 17 февраля приостановит торги префами "Транснефти" из-за дробления

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Московская биржа с 9 февраля ограничит коды расчетов по привилегированным акциям "Транснефти" в связи с предстоящим дроблением, говорится в сообщении торговой площадки.

С 9 по 15 февраля допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 15 февраля (последний торговый день в "стакане Т+1": RUB – 14 февраля). 16 февраля допустимыми кодами расчетов являются Т0, с 17 по 20 февраля – нет допустимых кодов расчетов.

С 21 февраля будут доступны все коды расчетов, разрешенные для данного типа ценных бумаг.

Биржа отмечает, что указанные даты ограничений являются расчетными и могут измениться в ходе реализации мероприятий по дроблению привилегированных акций "Транснефти".

Росимущество в ноябре одобрило дробление акций "Транснефти" в 100 раз.

Мосбиржа Транснефть
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