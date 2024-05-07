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Производитель парфюмерии Coty увеличил квартальную выручку лучше прогнозов

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Американский производитель косметики и парфюмерии Coty Inc. увеличил выручку в третьем финансовом квартале на 8% в годовом исчислении.

В январе-марте 2024 года показатель составил $1,39 млрд. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали выручку на уровне $1,37 млрд.

Продажи премиальной косметики увеличились на 8%, в сфере масс-маркет повышение составило 6%.

Выручка Coty в американском регионе поднялась на 8%, до $589 млн, в EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) - на 7%, до $628 млн, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - также на 7%, до $169 млн.

Чистая прибыль компании в минувшем квартале уменьшилась до $500 тысяч, или почти $0 в расчете на акцию, по сравнению со $105 млн, или $0,12 на акцию, годом ранее. Снижение показателя обусловлено убытками по форвардным контрактам РЕПО.

Прибыль без учета разовых факторов сократилась до $0,05 на акцию с $0,19 на акцию. Аналитики ожидали $0,06 на акцию.

По итогам всего финансового года Coty теперь ожидает рост сопоставимых продаж в районе верхней границы предыдущего прогнозного диапазона в 9-11%, повышения рентабельности по скорректированной EBITDA - также ближе к верхней границе прошлого диапазона в 10-30 базисных пунктов.

Компания производит и продает косметику, средства ухода за телом и парфюмерию под брендами CoverGirl, Max Factor, Rimmel, Sally Hansen, Alexander McQueen, Bottega Veneta, Burberry, Calvin Klein, Chloe, Davidoff, Gucci, Hugo Boss, Kylie Skin, Marc Jacobs, Miu Miu.

Coty США
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