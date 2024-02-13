Рубль меняется незначительно к доллару и юаню в ожидании свежих торговых идей

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Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США и юань проявляют относительную стабильность на Московской бирже утром во вторник, рубль меняется незначительно с учетом спокойного внешнего фона.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,42 руб./$1 (+11 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 34,42 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 0,5 коп. - до 12,6 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта на старте торгов меняется к доллару и юаню без ощутимой динамики с учетом отсутствия дестабилизирующих моментов. Весомых негативных факторов, как и сильных стимулов к росту пока не наблюдается. Участники валютного рынка в ожидании действий ЦБ РФ на заседании 16 февраля в отношении ключевой ставки, а также сигналов о возможном использовании инструментов денежно-кредитной политики в дальнейшем.

Нефтяные котировки торгуются в плюсе, но с минимальными отклонениями от планок, достигнутых в ходе предыдущей сессии.

Заявления министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана в минувшие выходные дали инвесторам новую надежду на спад напряженности на Ближнем Востоке, отмечает Bloomberg. "Развитие событий в секторе Газа движется к дипломатическому решению", - сказал иранский министр, который провел ряд встреч в Бейруте, в том числе, с лидерами ХАМАС.

В центре внимания трейдеров на этой неделе - ежемесячные обзоры по нефтяному рынку ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА), которые будут обнародованы 13 и 15 февраля соответственно.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $82,05 за баррель, что на 0,06% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $77,02 за баррель, что на 0,13% выше итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром во вторник преобладает позитив: японский Nikkei 225 увеличился на 2,62%, южнокорейский Kospi растет на 1,06%, таиландский фондовый индекс SET поднялся на 0,36, австралийский индекс S&P/ASX 200 снижается на 0,11%. Многие азиатские биржи закрыты в связи с празднованием Нового года по восточному календарю. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снизился на 0,09%.

Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов в понедельник, Dow Jones Industrial Average вырос и обновил рекорд, тогда как S&P 500 и Nasdaq Composite завершили сессию в небольшом минусе. S&P 500, однако, удержался выше отметки в 5000 пунктов, которую впервые в истории превысил в минувшую пятницу.

Внимание трейдеров направлено на январские данные о динамике потребительских цен в США, которые будут обнародованы во вторник. Сильные данные по американскому рынку труда за январь заставили трейдеров пересмотреть прогнозы в отношении сроков снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС). В настоящее время шансы на то, что ФРС опустит ставку в марте, оцениваются трейдерами лишь в 18% против 81% месяц назад, по данным CME FedWatch.