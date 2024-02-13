Число авиаперелетов в Евросоюзе в 2023 году осталось ниже доковидного уровня

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Количество коммерческих авиарейсов в Европейском союзе в 2023 году составило 6,3 млн, что по-прежнему ниже уровня допандемийного 2019 года (7 млн), сообщило статистическое управление ЕС Eurostat.

В том числе в июле, августе и сентябре число перелетов превышало 600 тысяч в месяц.

Наибольшее количество рейсов в прошлом году обслужил амстердамский аэропорт Схипхол (453 тысячи). Далее следуют парижский Шарль-де-Голль (451 тысячу) и воздушная гавань Франкфурта-на-Майне (427 тысяч). В десятку по загруженности входят также аэропорты Мадрида, Барселоны, Мюнхена, Рима, Дублина, Вены и Афин.

В понятие коммерческие авиаперелеты Eurostat включает пассажирские, грузовые и почтовые рейсы.