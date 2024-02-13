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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе вырос на 18,5% год к году

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе 2024 года составило $6,4 млрд, что на 18,5% больше по сравнению с январем 2023 года, когда оно равнялось $5,4 млрд, и в девять раз больше, чем в декабре 2023 года ($0,7 млрд). Такая информация содержится в оценке платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России.

Профицит торгового баланса РФ в январе 2024 года вырос на 2% - до $9,7 млрд по сравнению с $9,5 млрд в январе прошлого года. По сравнению с декабрем 2023 года, когда торговый профицит составил $10,2 млрд, январский показатель оказался ниже на 4,9%.

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