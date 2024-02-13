Инфляция в США в январе замедлилась до 3,1%

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе выросли на 3,1% в годовом исчислении, сообщило Министерство труда страны.

Инфляция замедлилась по сравнению с 3,4% в декабре.

Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал ослабление инфляции до 2,9%.

Цены на энергоносители в Штатах в прошлом месяце упали на 4,6% в годовом выражении после снижения на 2% в декабре. В том числе бензин подешевел на 6,4%.

Темпы роста стоимости продуктов питания замедлились до 2,6% с 2,7%, новых автомобилей - до 0,7% с 1%, одежды - до 0,1% с 1%, товаров медицинского назначения - до 3% с 4,7%, транспортных услуг - до 9,5% с 9,7%.

Индекс CPI в январе увеличился на 0,3% относительно предыдущего месяца после повышения на 0,2% в декабре. Январские темпы роста стали максимальными за 4 месяца.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце увеличились на 0,4% в помесячном и на 3,9% в годовом выражении. В декабре повышение составило 0,3% и 3,9% соответственно. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение индекса Core CPI на 0,3% относительно декабря и на 3,7% в годовом выражении.

Федеральная резервная система внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из ключевых факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции американского ЦБ составляет 2%.