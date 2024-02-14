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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

Мантуров заявил, что только пятая часть западных компаний покинула РФ

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Российский рынок покинули около 20% европейских и американских крупных компаний, остальные сохранили бизнес в России и некоторые из них наращивают вложения, заявил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в среду, отметив, что среди ушедших многие располагают опционами на обратный выкуп.

"Я думаю, не все знают эти цифры, я их сам недавно для себя отфиксировал на встрече с иностранными компаниями. (...) Из 500 компаний европейских, - я не беру тех, которые с оборотом меньше, чем 0,5 млрд рублей в год, - из разных стран Европы, из 500 пока официально ушло всего, соответственно, 100. Это 20%. При этом я не буду называть, какие из них, но у большинства из них есть опционы, по решению президента сейчас ограничены двумя годами, но опционы есть", - сказал он в ходе пленарной сессии "Дня промышленности" на выставке "Россия".

Аналогичное соотношение ушедших и оставшихся инвесторов, по словам Мантурова, наблюдается среди американских компаний в РФ: "По предприятиям, опять же крупным, которые представлены, из США - их таковых 350, ушло 66 компаний, опять же те же самые 19% с небольшим. И тоже с опционами".

"Это говорит о том, что наш рынок интересен и наш потенциал также интересен", - считает замглавы правительства. Одним из преимуществ российского рынка, по его словам, является более высокая доступность энергоносителей относительно возможностей западного рынка.

Чиновник отметил, что многие из оставшихся в РФ компаний "продолжают наращивать свои инвестиции, таким образом создавая компетенции нашей стране, нашей экономике". "Это касается как дружественных, так и недружественных стран", - подчеркнул он.

Денис Мантуров США Европа Минпромторг РФ
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