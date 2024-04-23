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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:55

Белоруссия ограничила выплату дивидендов и прибыли недружественным инвесторам

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Белоруссии до конца 2025 года ввело ограничения на выплату дивидендов и прибыли собственникам долей и акций белорусских компаний из недружественных стран.

"Установить ограничение на выплату распределенных, начисленных прибыли и дивидендов иностранным участникам, собственникам имущества юридических лиц Республики Беларусь, являющимся лицами из иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении Республики Беларусь, ее граждан и организаций", - говорится в постановлении на Национальном правовом портале.

К недружественным государствам отнесены Австралия, страны Евросоюза, Канада, Лихтенштейн, Норвегия, Новая Зеландия, Албания, Исландия, Северная Македония, Великобритания, США, Черногория, Швейцария.

В постановлении поясняется, что ограничение применяется, если сумма выплаченных в течение календарного года на всех иностранных участников компании-резидента Белоруссии превышает 80 тысяч базовых величин (эквивалент $985 тысяч по текущему курсу).

Выплата дивидендов и прибыли иностранным инвесторам возможна с разрешения местных органов исполнительной власти, сказано в постановлении. Для получения разрешения инвесторы должны обеспечить отсутствие у предприятия-резидента просроченной задолженности по кредитам, налогам и сборам, по выплате зарплаты сотрудникам.

В документе говорится, что данные меры приняты "в целях обеспечения защиты национальных интересов Республики Беларусь в связи с введением ограничений иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Республики Беларусь, ее граждан и (или) организаций".

Евросоюз Белоруссия Австралия Лихтенштейн Норвегия США
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