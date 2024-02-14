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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

ЕК одобрила слияние двух крупнейших авиакомпаний Южной Кореи

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) одобрила покупку южнокорейской авиакомпанией Korean Air конкурирующей Asiana Airlines, говорится в сообщении ЕК.

Сделка на $1,4 млрд была анонсирована еще в 2020 году и требует одобрения также со стороны американских властей.

Ранее европейский регулятор опасался, что слияние ограничит конкуренцию на рынках пассажирских и грузовых авиаперевозок между европейской экономической зоной и Южной Кореей.

Для устранения этих опасений и проведения сделки Korean Air придется найти покупателя на сегмент грузовых перевозок Asiana и предоставить южнокорейскому лоукостеру T'Way Air слоты и другие активы для запуска рейсов между Сеулом и рядом европейских городов, таких как Барселона, Париж, Рим и Франкфурт.

Korean Air – крупнейшая авиакомпания Южной Кореи, Asiana – вторая по величине.

ЕК Еврокомиссия Южная Корея
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