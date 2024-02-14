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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

"РусГидро" может построить вторую очередь Сахалинской ГРЭС-2

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "РусГидро" может построить вторую очередь Сахалинской ГРЭС-2. Такой вывод можно сделать из сообщения Минэнерго РФ по итогам совещания с участием министра энергетики Николая Шульгинова по вопросу развития энергогенерации в Сахалинской области.

Строительство рассматривается для обеспечения дополнительного прироста мощности в регионе. По словам Шульгинова (приводятся в сообщении Минэнерго), прогнозируемый прирост новых потребителей нужно проанализировать и рассчитать требуемый объем дополнительной генерирующей мощности.

Шульгинов отметил, что на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 уже ведется работа, которая в том числе увеличит резерв энергомощностей – это монтаж двух газотурбинных установок общей мощностью 50 МВт.

Сахалинская ГРЭС-2 – угольная тепловая электростанция мощностью 120 МВт, построена на смену изношенной Сахалинской ГРЭС, работавшей с 1965 г. Ее запуск состоялся в ноябре 2019 г. Станция была одна из четырех ТЭС "РусГидро" на Дальнем Востоке, на строительство которых правительство РФ в 2012 году выделило 50 млрд руб.

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,5 ГВт.

Основной акционер "РусГидро" на конец сентября 2023 года – Росимущество (62,2%). Банк ВТБ владеет 12,37%, еще 9,61% принадлежит En+ Group.

РусГидро ГРЭС-2 Сахалинская область
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