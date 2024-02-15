Суд удовлетворил иск ММК к итальянской Danieli о взыскании 27,3 млн евро

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил исковое заявление ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (Челябинская область, флагманский актив группы ММК) о взыскании 27,328 млн евро с итальянского поставщика оборудования для металлургии Danieli, сообщается в картотеке арбитражных дел.

Соответствующее решение суд принял на заседании 14 февраля. Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании.

"Иск удовлетворить полностью", - говорится в карточке дела.

Ранее сообщалось, что иск к компаниям Danieli Centro Combustion S.p.A. и Danieli&C. Officine Meccaniche SPA был принят на рассмотрение Арбитражным судом Челябинской области в начале ноября 2023 года. Спор возник из-за контракта NЕ249025 от 24 декабря 2021 года. Суть контракта в материалах не уточняется. При этом отмечается, что пункт 17.4 спорного контракта предусматривает, что к нему применяется материальное право Германии, место проведения арбитража - Стокгольм. Однако, по данным суда, ММК представил в материалы дела обоснование для неприменения предусмотренной спорным контрактом третейской оговорки.

ММК также представил доказательства наличия у ответчиков на территории РФ адресов, по которым возможно извещение их уполномоченных представителей. У Danieli&C. Officine Meccaniche SPA также имеется представительство в РФ.

Вместе с тем, как отмечал суд, ММК не представил в материалы дела "официальные либо нотариально заверенные переводы правовых документов о введении в отношении ПАО "ММК" и его дочерних компаний экономических санкций и мер ограничительного характера". ПАО было предложено представить такие документы.

В январе 2022 года ММК сообщал о заключении с Danieli Centro Combustion контракта общей стоимостью 100 млн евро на строительство четырех нагревательных печей для стана 2000 горячей прокатки. Планировалось, что проект будет реализован в течение пяти лет. В частности, Danieli должна была поставить основное технологическое оборудование и осуществить шеф-монтаж новых нагревательных печей, которые заменят четыре действующие печи в листопрокатном цехе N10. Ввод первой нагревательной печи планировался на 2023 год, а последней, четвертой - на 2026 год.

ММК - один из крупнейших в РФ производителей металлопродукции.