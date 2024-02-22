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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

Денежная база в России выросла с 9 по 16 февраля на 65,1 млрд рублей

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 16 февраля составил 18 087,7 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 9 февраля денежная база в России равнялась 18 022,6 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,36%, или на 65,1 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

ЦБ РФ Банк России
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