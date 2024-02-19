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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

ЦБ РФ меняет подходы к управлению рисками форекс-дилеров с 1 сентября

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Банк России утвердил новый базовый стандарт по управлению рисками форекс-дилеров, который начнет применяться с 1 сентября 2024 года.

Документ уточняет требования к ведению реестра рисков, к их оценке, а также разграничивает полномочия органов управления форекс-дилера и риск-менеджмента в организации таких процедур, говорится в сообщении ЦБ.

Стандарт содержит перечень основных рисков, подлежащих управлению. Он включает финансовые риски - рыночный, кредитный, риск ликвидности, а также нефинансовые - коммерческий, репутационный, операционный, правовой и др.

Форекс-дилеру следует идентифицировать риски, провести их оценку и подготовить меры реагирования, указывает ЦБ. Согласно документу, организации будут устанавливать допустимый уровень риска. Для его контроля предлагается вести реестр, который может содержать описание риска, его источники, оценку вероятности реализации и т.д. Оценка рисков должна проводиться форекс-дилером не реже раза в год.

Стандарт также определяет порядок расчета обобщенных финансовых результатов, полученных клиентами форекс-дилера по заключенным договорам. Кроме того, документ содержит требования к программно-техническим средствам форекс-дилера и обеспечению информационной безопасности процессов создания и эксплуатации автоматизированных систем. Предусматривается, что форекс-дилеры как минимум раз в три года должны проводить аудит программного-технического комплекса.

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