Equinor подписала 15-летний контракт на поставки СПГ индийской Deepak

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Норвежская энергетическая компания Equinor подписала контракт о поставках сжиженного природного газа (СПГ) индийскому производителю удобрений Deepak Fertilisers, говорится в совместном пресс-релизе компаний.

Срок действия контракта - 15 лет, начиная с 2026 года. Ежегодно Equinor будет поставлять около 650 тыс. тонн СПГ. Сумма сделки не разглашается.

"Это соглашение стало еще одним доказательством того, как мы используем свое положение в Атлантике для укрепления отношений с ключевыми игроками на растущем индийском рынке", - сказал старший вице-президент Equinor Хельге Хаугане.

Акции Equinor дорожают на 1% на торгах в понедельник.