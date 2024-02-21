Рубль стабилен относительно доллара, чуть снижается к юаню на старте торгов

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Доллар стабилен, юань немного подрастает на Московской бирже на старте торгов в среду, рубль не меняется в ожидании новых ярких стимулов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 92,2875 руб. (-5,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 6,15 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 2,35 коп. - до 12,823 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен в условиях отсутствия заметных сигналов к движению. Нефтяные котировки немного подрастают после снижения накануне, мировые рынки капитала меняются разнонаправленно. Инвесторы ожидают нового, 13-го пакета антироссийских санкций, который Совет ЕС может утвердить до конца недели.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 07:01 по Москве составила $82,64 за баррель, что на 0,39% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена апрельских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $77,3 за баррель, что на 0,35% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник после длинных выходных, инвесторы оценивали новости компаний в преддверии публикации протокола январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) в среду.

В понедельник торги не проводились в связи с Днем президентов.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых по итогам завершившегося 31 января заседания. В его протоколе рынок надеется увидеть сигналы о начале снижения ставок.

Кроме того, на этой неделе выступит ряд представителей руководства американского центробанка.

Сейчас трейдеры оценивают примерно в 54% вероятность снижения ставки Федрезервом на 25 базисных пунктов в июне, по данным CME FedWatch.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в среду меняются разнонаправленно. Японский Nikkei 225 теряет 0,48%, китайский CSI300 растет на 1,81%, гонконгский Hang Seng - на 2,8%, южнокорейский Kospi снижается на 0,4%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,74%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,14%.