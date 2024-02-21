Индексы РТС и МосБиржи снизились в пределах 0,9% на старте торгов

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в начале торгов в среду сохранил негативную динамику на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры (за исключением Китая и Гонконга) и ожиданий новых антироссийских санкций Запада, фактором поддержки выступают подорожавшая нефть (Brent торгуется в районе $82,5 за баррель) и металлы.

Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели, причем индекс МосБиржи откатился к уровням почти месячной давности; во втором эшелоне обвалились на 25% расписки Qiwi после отзыва лицензии у Киви банка.

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,9%, до 3177,35 пункта, индекс РТС снизился на 0,9%, до 1083,92 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" снизились в пределах 3%.

Доллар подешевел на 5 копеек до 92,29 рубля.

Подешевели акции "Московской биржи" (-3%), ВТБ (-3%), "НЛМК" (-2,4%), ОК "Русал" (-1,8%), "РусГидро" (-1,7%), "Сургутнефтегаза" (-1,5% и -0,7% "префы"), Сбербанка (-1,4% и -1,1% "префы"), "Магнита" (-1,4%), "Интер РАО" (-1,2%), Polymetal (-1,2%), расписки OZON (-1,1%), бумаги ПАО "Полюс" (-1%), "Роснефти" (-0,9%), "Северстали" (-0,9%), "НОВАТЭКа" (-0,9%), "МТС" (-0,8%), "АЛРОСА" (-0,7%), "Газпром нефти" (-0,7%), "Аэрофлота" (-0,5%), "Норникеля" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Татнефти" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%).

Расписки Qiwi подешевели до 360,5 рубля (-25,1%) - уровень ноября 2022 года.

Банк России отозвал лицензиюу Киви банка, который по итогам 2023 года занимал 73-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Как отмечает директор по стратегии ФГ "Финам" Ярослав Кабаков, в среду ростом выделяются китайские акции, в особенности в секторе недвижимости, благодаря увеличению пакетов помощи от китайских банков. Также спрос наблюдается в здравоохранении и сырьевом секторе в Гонконге. Выступления в среду членов FOMC Рафаэля Бостика и Мишель Боуман дадут инвесторам дополнительную информацию для будущих шагов ФРС по процентным ставкам.

На российском рынке индекс МосБиржи продолжил снижение из-за роста геополитического напряжения, связанного с новыми санкциями против России со стороны ЕС и США. Давление продаж на акции Polymetal сохраняется из-за продажи компанией российского бизнеса, отсутствия дивидендов и проблем с листингом. Президент Владимир Путин разрешил сделки с акциями компании "Полиметалл", что хоть и дает некий рыночный сигнал, но не снимает все риски, считает эксперт.

Перед длинными выходными инвесторы могут продолжить фиксировать прибыль на российском рынке, что может привести к усилению волатильности. Следует принимать во внимание ближайшую поддержку для индекса МосБиржи на уровне 3180 пунктов, считает Кабаков.

По оценке руководителя отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, распродажи российских акций накануне были неожиданно сильными, причем продолжились и на вечерней сессии. В среду пробой индексом МосБиржи уровня 3200 пунктов нужно будет подтвердить или опровергнуть.

Никаких новых поводов для снижения нет, инвесторы начали сокращать "лонги" еще в пятницу, когда стало понятно, что ключевая ставка Банка России достигла локального максимума, но ждать смягчения денежно-кредитной политики в ближайшее время не приходится. Дивидендные истории становятся все менее и менее привлекательными. Вряд ли по итогам этого года дивидендная доходность индекса МосБиржи превысит 10%, в то время как по относительно надежным облигациям можно получить вдвое больше, считает эксперт.

Готовящиеся Западом новые санкции вряд ли стоит относить к весомым причинам падения рынка, поскольку отечественные инвесторы уже выработали к ним иммунитет, а Европа вместе с США почти уже исчерпали меры давления. Тем не менее, техническая картина по рынку резко ухудшилась: индекс МосБиржи тестирует сильную поддержку 3200 пунктов, ниже которой выставлено много "стопов". Так что пробой данной отметки может лишь усилить снижение с целью ухода к 3000 пунктам. Вероятность данного сценария очень высока, полагает эксперт "Алор брокер".

В нефти наступает консолидация в районе сопротивления $83 за баррель Brent. Судя по тому, что нефть падать категорически не хочет, выход из затянувшегося боковика может быть относительно сильным, и скорее всего, вверх. Однако это не обязательный сценарий, особенно если фондовая Америка уйдет корректироваться и снимать техническую перекупленность, считает Антонов.

В США во вторник индексы акций просели на 0,2-0,9% во главе с Nasdaq, упавшего из-за рекордного отката капитализации Nvidia (-4,4%, на $78 млрд) перед публикацией отчетности чипмейкера в среду.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых по итогам завершившегося 31 января заседания. В его протоколе рынок надеется увидеть сигналы о начале снижения ставок. Кроме того, на этой неделе выступит ряд представителей руководства американского центробанка.

Сейчас трейдеры оценивают примерно в 54% вероятность снижения ставки Федрезервом на 25 базисных пунктов в июне, по данным CME FedWatch.

Между тем индекс опережающих экономических показателей США в январе снизился 22-й месяц подряд - на 0,4%, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот показатель.

В Азии в среду также наблюдается негативная динамика индексов акций за исключением растущих Китая и Гонконга (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский индекс Shanghai Composite вырос на 1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2,1%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели на 0,04-0,2%).

Народный банк Китая накануне сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых, минимальном в истории. Тем временем ставка по 5-летним кредитам была понижена до 3,95% с 4,2%. Снижение этой ставки стало первым с июня прошлого года, ее уровень также является самым низким с момента введения.

Объем экспорта Японии в январе увеличился на максимальные за 14 месяцев 11,9% относительно того же месяца предыдущего года - до 7,333 трлн иен ($48,88 млрд), сообщило в среду министерство финансов страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 9,5%, по данным Trading Economics. В декабре 2023 года экспорт вырос на 9,7%.

Японский импорт в январе сократился десятый месяц подряд - на 9,6%, до 9,031 трлн иен. Консенсус-прогноз предполагал уменьшение на 8,4%. В декабре импорт упал на 6,9%.

Цены производителей в Южной Корее в январе выросли на 1,3% в годовом выражении и 0,5% месяц к месяцу, сообщил в среду Банк Кореи. В обоих случаях показатель продемонстрировал максимальный подъем с сентября 2023 года. Производственная инфляция в декабре составляла 1,2% и 0,1% соответственно.

На нефтяном рынке утром в среду цены умеренно растут на фоне ослабления доллара США, а также уверенного подъема китайского фондового рынка благодаря ожиданиям восстановления экономики КНР.

К 10:01 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на 0,3%, до $82,54 за баррель (-1,5% накануне), апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на 0,2%, до $77,22 за баррель (-1,8% во вторник).

Колебания цен на нефть остаются в диапазоне шириной $10 за баррель с начала текущего года, трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, а также оценивают перспективы спроса.