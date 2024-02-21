"Ростсельмаш" запустил завод трансмиссий в Ростовской области

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - "Ростсельмаш" в среду официально ввел в эксплуатацию в Ростове-на-Дону завод по производству автоматических и механических трансмиссий, мостов и редукторов, сообщил корреспондент "Интерфакса" с церемонии открытия.

Для реализации проекта создано новое юридическое лицо ООО "Новая динамика", производство расположено на территории 70 тыс. кв. метров на мощностях ООО "КЗ "Ростсельмаш". Объем инвестиций в проект – более 10 млрд рублей, в рамках реализации первого этапа направлено свыше 4,7 млрд рублей на организацию производства валов и шестерен.

В рамках реализации первого этапа компания организовала производство мостокомплектов 13 тонн и 18 тонн для комбайнов и зубчатых деталей к ним, а также зубчатых деталей для механической коробки передач тракторов серии 2000.

"Мы смогли в кратчайшие сроки запустить производство мостов на комбайны, которые ранее закупались у недружественных стран. И сегодня мы запускаем новый завод. Сегодня мы находимся в самом начале пути, наши производственные мощности на первом этапе позволят нам выпускать от 150 тыс. до 220-240 тыс. условно, но у нас большие планы по развитию, мы планируем нарастить производство со 150 тыс. до 700 тыс. шестерен", - сказал генеральный директор ООО "КЗ "Ростсельмаш" Валерий Мальцев.

В рамках реализации второго этапа до конца 2026 года планируется освоение выпуска автоматической коробки передач для тракторов серий 2000 и 3000, автоматической коробки передач и мостов для нового трактора серии 1000, автоматической коробки передач и мостов для дорожно-строительной техники. Запланировано освоение выпуска зубчатых деталей и сборки мостокомплектов 25 тонн, 28 тонн и 35 тонн для комбайнов.

По информации завода, действующие производственные мощности первого этапа позволяют изготавливать компоненты в количестве, достаточном для выпуска порядка 3,7 тыс. тракторов всех серий в год .

Как сообщалось, "Ростсельмаш" реализует проект, связанный с импортозамещением важных элементов самоходной аграрной техники, производство которых в России практически не развито. В 2020 году с конвейера сошли первые тракторы серии 2000, оснащенные механическими КПП собственной сборки, начат выпуск дифференциалов для тракторов серии 3000. В 2021 году была освоена механическая обработка корпусных деталей КПП из российского литья.

В 2022 году компания приступила к дальнейшему углублению производства за счет закупки оборудования под выпуск валов и зубчатых колес, организации сборки мостов ведущих колес комбайнов. Было принято стратегическое решение о кардинальном расширении спектра компонентов собственного изготовления для всех типов самоходных машин. Для этого строится завод, на котором планируется выпускать автоматические и механические трансмиссии, мосты и редукторы для тракторов, комбайнов и дорожно-строительной техники.

Сообщалось также, что "Ростсельмаш" реализует масштабную инвестиционную программу, включающую создание трех новых производств: нового тракторного производства и завода по производству трансмиссий в Ростове-на-Дону, а также производства сельскохозяйственной и коммунальной техники в Таганроге. Предприятие в Таганроге было введено ранее в феврале текущего года на новой площадке предприятия, созданной на территории бывшего Таганрогского автозавода (ТагАЗ). Объем инвестиций в проект к началу 2024 года составил около 2,5 млрд рублей.

Группа "Ростсельмаш" находится под контролем президента Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования (Росспецмаш) Константина Бабкина и его партнеров Юрия Рязанова и Дмитрия Удраса. Продуктовая линейка насчитывает более 150 моделей и модификаций техники для АПК, а также дорожного строительства. В их числе – зерно- и кормоуборочные комбайны, тракторы, опрыскиватели, кормозаготовительное, зерноперерабатывающее и другое оборудование. Компания спроектировала и испытывает первые модели дорожно-строительной техники – телескопический и фронтальный погрузчики. Еще две модели – экскаваторы-погрузчики и гусеничные экскаваторы – находятся в разработке.