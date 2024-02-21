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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

Объем средства юрлиц в банках РФ в январе почти не изменился

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Объем средств юридических лиц в январе сократился на 0,1% (31 млрд рублей) после роста на 5,2% (2,7 трлн рублей) в декабре, когда государство профинансировало бюджетные расходы, говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора.

Объем средств компаний на 1 февраля достиг 53,5 трлн рублей.

Валютные остатки юрлиц выросли за месяц на 0,5% (56 млрд рублей, или $0,6 млрд), рублевые – сократились на 0,2% (87 млрд рублей).

Средства населения в январе снизились на 0,7% (321 млрд рублей) - до 44,9 трлн рублей после заметного роста в декабре 2023 года (6,9%, 2,9 трлн рублей). "При этом, несмотря на сезонность, отток был сравнительно небольшим из-за высоких ставок по вкладам", - отмечает ЦБ. В предыдущие три года отток средств граждан в январе составлял 2,3-2,7%.

Рублевые остатки физлиц сократились за месяц на 0,7% (291 млрд рублей), что в целом характерно для января и обусловлено снятием средств и ростом расходов в праздники после традиционно крупного притока в декабре.

Отток средств населения произошел исключительно с текущих счетов – 954 млрд рублей (-6,7%), тогда как срочные вклады выросли на 663 млрд рублей (2,5%).

Средства физлиц в валюте в январе немного снизились – на 0,8% (30 млрд рублей, или $0,3 млрд).

Объем средств на счетах эскроу сокращается второй месяц подряд (в январе - минус 62 млрд рублей, или 1,1%), что обусловлено замедлением ипотеки, а также большими объемами раскрытия счетов эскроу из за ввода жилья в эксплуатацию. В январе раскрыто счетов на 413 млрд рублей (значительно выше среднемесячного объема в 2023 году - 306 млрд рублей), подчеркивает ЦБ.

Госсредства в банках РФ в январе выросли на 21% (2,2 трлн рублей) – до 12,9 трлн рублей после оттока в декабре в связи с характерным для конца года ростом бюджетных расходов (-2,6 трлн рублей). Выросли в основном средства Федерального казначейства (+1,8 трлн рублей, 19,5%), в том числе за счет налоговых поступлений. Кроме того, часть средств, полученных от продажи иностранной валюты Минфином России из ФНБ вне бюджетного правила в декабре 2023 года, поступила в банки в январе.

На фоне притока госсредств банки значительно сократили привлечения от Банка России (-2,1 трлн рублей, или -40,9%).

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