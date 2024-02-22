Райффайзенбанк справился со сбоями в онлайн-банке

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Райффайзенбанк восстановил работу онлайн-банка, клиенты могут пользоваться сервисами в полном объеме, сообщили в кредитной организации.

"Внутренняя техническая неполадка полностью устранена", - заявил "Интерфаксу" представитель банка.

Днем 22 февраля клиенты Райффайзенбанка начали жаловаться, а банк подтвердил, что есть проблемы со входом в мобильное приложение, в онлайн-банк и с получением переводов из других банков по СБП.

21 февраля Райффайзенбанк сообщал, что оплата услуг мобильной связи и некоторых провайдеров других сервисов временно недоступна. Кредитная организация объяснила это отзывом лицензии у Киви банка, через сервисы которого производились оплаты услуг части компаний.