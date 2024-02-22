Клиенты Райффайзенбанка столкнулись со сбоями в работе приложения и онлайн-банка

Есть сложности и со входом в онлайн-банк

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Клиенты Райффайзенбанка не могут войти в мобильное приложение, а также получить переводы из других банков.

"Вход в онлайн-банк сейчас может быть нестабильным", - говорится в сообщении, всплывающем при входе в систему.

Также не приходят переводы из других банков по системе быстрых платежей (СБП), сообщили "Интерфаксу" клиенты банка.

"Сейчас вход в приложение "Райффайзен онлайн", а также получение входящих платежей по номеру телефона могут работать нестабильно", - говорится в сообщении кредитной организации.

21 февраля Райффайзенбанк сообщил, что оплата услуг мобильной связи и некоторых провайдеров других сервисов временно недоступна. Кредитная организация объяснила это отзывом лицензии у Киви банка, через сервисы которого производились оплаты услуг части компаний.