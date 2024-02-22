Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

Клиенты Райффайзенбанка столкнулись со сбоями в работе приложения и онлайн-банка

Есть сложности и со входом в онлайн-банк

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Клиенты Райффайзенбанка не могут войти в мобильное приложение, а также получить переводы из других банков.

"Вход в онлайн-банк сейчас может быть нестабильным", - говорится в сообщении, всплывающем при входе в систему.

Также не приходят переводы из других банков по системе быстрых платежей (СБП), сообщили "Интерфаксу" клиенты банка.

"Сейчас вход в приложение "Райффайзен онлайн", а также получение входящих платежей по номеру телефона могут работать нестабильно", - говорится в сообщении кредитной организации.

21 февраля Райффайзенбанк сообщил, что оплата услуг мобильной связи и некоторых провайдеров других сервисов временно недоступна. Кредитная организация объяснила это отзывом лицензии у Киви банка, через сервисы которого производились оплаты услуг части компаний.

Райффайзенбанк Киви банк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать Digital новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Безос продал 50 млн акций Amazon более чем на $8 млрд в феврале

Безос продал 50 млн акций Amazon более чем на $8 млрд в феврале

Законопроект о запрете треш-стримов прошел в Госдуме I чтение

Законопроект о запрете треш-стримов прошел в Госдуме I чтение

Причиной сбоя на "Мосбирже" названа аппаратная ошибка сервера

Биткойн превысил $50 тысяч впервые с 2021 года

Биткойн превысил $50 тысяч впервые с 2021 года

Джефф Безос продал акции Amazon на $2 млрд

Джефф Безос продал акции Amazon на $2 млрд

Продление льгот по налогу на прибыль для ИТ-компаний будет зависеть от показателей 2023 г.

Продление льгот по налогу на прибыль для ИТ-компаний будет зависеть от показателей 2023 г.

Капитализация Meta за день увеличилась на $200 млрд

Агрохолдинг "Мираторг" закрыл свой интернет-магазин

Мишустин заявил об отличии "мозгов" нейросетевых моделей в РФ и на Западе

Цифровой помощник на "Госуслугах" получит отечественный ИИ в 2024 году

Цифровой помощник на "Госуслугах" получит отечественный ИИ в 2024 году
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });