Лавров призвал к созданию новых структур глобального экономического управления

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Мировые финансовые институты Бреттон-Вудской системы становятся артефактами прошлого, необходимо создание новых структур, которые опирались бы на взаимную выгоду и интересы, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Демократизация системы глобального экономического управления, бесспорно, нуждается и в новых структурах, изначально сфокусированных на консенсус и взаимную выгоду. Мы наблюдаем сегодня позитивную динамику укрепления подобных объединений. В их числе БРИКС, ШОС, АСЕАН, Афросоюз, ЛАГ, СЕЛАК, ЕАЭС", - сказал российский министр на заседании СМИД "Группы двадцати" по теме: "Реформа системы глобального управления.

Он напомнил, что "поддержание эффективности системы международного экономического управления - неизменный приоритет деятельности "Группы двадцати", и "в условиях нарастающих глобальных вызовов и угроз очевидна необходимость реформы действующей многосторонней архитектуры, которая уже не отражает современные реалии".

Так, отметил Лавров, "в последние годы заметно активизировался процесс формирования справедливого многополярного миропорядка, где нет однозначно выраженных центра и периферии".

"Государства Азии, Африки и Латинской Америки становятся самоценными субъектами в мировой экономике, нередко задающими ее тон и динамику. По итогам 2023 года доля стран БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности увеличилась до 35% и превысила удельный вес "Группы семи" (30,3%). Согласно последним прогнозам МВФ, темпы роста экономики в странах с формирующимися рынками будут опережать среднемировые (3,1%) и составят 4,1% в 2024 году и 4,2% в 2025 году. На этом фоне многие западные экономики, особенно европейские, находятся, по сути, в стагнации. Это - статистика все тех же курируемых Западом институтов - МВФ, Всемирного банка, ОЭСР", - сказал министр.

"Эти институты превращаются в артефакты из прошлого. Засилье Запада уже сказывается на их способности соответствовать требованиям времени, тогда как сегодня абсолютно ясно, что текущие проблемы человечества могут быть преодолены лишь на консолидированной основе, при учете интересов Глобального Юга и всей совокупности мировых экономических реалий", - подчеркнул Лавров.

Он выразил сожаление в связи с тем, что "ведущаяся работа по реформированию глобальных институтов управления пробуксовывает".

"Страны Запада стремятся сохранить доминирующие позиции. США не готовы расстаться с блокирующим пакетом и статусом главного акционера МВФ. Вашингтон саботирует выполнение договоренностей лидеров "Группы двадцати" 2010 года об обеспечении более представительного участия развивающихся государств в многосторонних механизмах. В результате Бреттон-Вудские учреждения из профессиональных форматов превращаются в площадки для сведения счетов и спонсирования "политической клиентуры" Запада в ущерб перспективам развития стран Мирового большинства", - отметил глава МИД РФ.

Лавров напомнил, что в текущем году Россия председательствует в БРИКС.

"Данный формат пополнился целым рядом новых членов. Будем всячески способствовать укреплению потенциала этой структуры и ее связей с "Группой двадцати". В этом контексте приветствуем инициативу наших бразильских друзей пригласить на мероприятия "двадцатки" представителей Нового банка развития", - отметил Лавров.

Он напомнил, что на саммите в Нью-Дели участники "двадцатки" единогласно высказались в пользу "расширения представленности и укрепления голоса развивающихся стран в международных экономических и финансовых институтах": "Исходим из того, что на сей раз это не пустые слова, а обязательство начать практические действия".