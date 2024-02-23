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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:59

США ввели санкции против IT-компании Газпромбанка и разработчика банковских приложений

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - США ввели блокирующие санкции против IT-компании Газпромбанка (ГПБ) и вендора, занимающегося разработкой платформ для финансового сектора.

Как говорится в сообщении Минфина США, в SDN list включена компании "ГПБ-ИТ1" и "Финансовые информационные системы".

Газпромбанк и компания IT One объявили о создании совместного предприятия "ГПБ-ИТ1" в октябре 2021 года. Стороны собирались сделать СП одним из крупнейших центров по разработке цифровых и финансовых сервисов. IT One входит в группу "ГС-Инвест", ранее принадлежавшую Сергею Мацоцкому и Газпромбанку. Изначально в "ГПБ-ИТ1" 50,1% принадлежало компании "Орбита" (подконтрольна ГПБ), 49,9% - "ИТ1-Холдинг". В декабре 2023 года "Орбита" получила 100% "ГПБ-ИТ1".

"Финансовые информационные системы" (FIS) занимаемся разработкой и внедрением программного обеспечения и систем управления. Клиентами компании, как отмечается на ее сайте, являются крупнейшие банки и другие финансовые организации. Один из продуктов компании - платформа для создания банковских приложений.

США Газпромбанк ГПБ-ИТ1 Финансовые информационные системы
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