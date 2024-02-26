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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Девелопер "Самолет" закрыл сделку по покупке собственного банка

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Девелопер "Самолет" приобрел небольшой банк – КБ "Система", входящий в третью сотню российских банков по размеру активов, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

О планах купить собственный банк руководство компании заявило в декабре прошлого года на "Дне инвестора".

Банк "Система" работает с 1994 года, на конец 2023 года его активы составляли 2 млрд рублей, капитал – 1,1 млрд рублей. На конец 2021 года бенефициаром банка являлся Алексей Богачев.

Девелопер уже зарегистрировал домены banksamolet.ru, samolet-bank.ru, samoletbank.ru, следует из данных "СПАРК-Интерфакс".

ГК "Самолет" – лидер по объему текущего строительства в РФ. Крупнейшими акционерами являются Михаил Кенин и Павел Голубков. Акции компании торгуются на Мосбирже с осени 2020 года.

Самолет КБ "Система"
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