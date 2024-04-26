Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:00

Покупка банка "Система" обошлась "Самолету" в 1,5 млрд рублей

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Девелопер "Самолет" в феврале приобрел 100% КБ "Система", базовая стоимость сделки составила 1,454 млрд рублей и была оплачена денежными средствами, говорится в отчетности "Самолета" по МСФО.

Банк "Система" входит в третью сотню российских банков по размеру активов, работает с 1994 года. На конец 2023 года его активы составляли 2 млрд рублей, капитал – 1,1 млрд рублей. На конец 2021 года бенефициаром банка являлся Алексей Богачев.

ГК "Самолет" – лидер по объему текущего строительства в РФ. Крупнейшими акционерами являются Михаил Кенин и Павел Голубков. Акции компании торгуются на Мосбирже с осени 2020 года.

Самолет ГК "Самолет" КБ "Система"
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сбербанк в I кв. увеличил чистую прибыль по МСФО на 11,3% - до 397,4 млрд руб.

Сбербанк в I кв. увеличил чистую прибыль по МСФО на 11,3% - до 397,4 млрд руб.

Alphabet выплатит дивиденды впервые в своей истории

Alphabet выплатит дивиденды впервые в своей истории

Нефть Brent подорожала до $89,35 за баррель

"Газпром экспорт" подал иски в суд РФ к словацкой ZSE, чешской CEZ и австрийской OMV

"Газпром" сообщил о рекордном объеме поставок газа на российский рынок

"Газпром" сообщил о рекордном объеме поставок газа на российский рынок

Новак поручил ФАС изучить цены на АЗС и в мелком опте в ЮФО, ДФО и Сибири

"АвтоВАЗ" в мае ждет решения правительства по реструктуризации долга компании

WSJ сообщила, что Anglo American рассматривает возможность продать De Beers

WSJ сообщила, что Anglo American рассматривает возможность продать De Beers
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });