Покупка банка "Система" обошлась "Самолету" в 1,5 млрд рублей

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Девелопер "Самолет" в феврале приобрел 100% КБ "Система", базовая стоимость сделки составила 1,454 млрд рублей и была оплачена денежными средствами, говорится в отчетности "Самолета" по МСФО.

Банк "Система" входит в третью сотню российских банков по размеру активов, работает с 1994 года. На конец 2023 года его активы составляли 2 млрд рублей, капитал – 1,1 млрд рублей. На конец 2021 года бенефициаром банка являлся Алексей Богачев.

ГК "Самолет" – лидер по объему текущего строительства в РФ. Крупнейшими акционерами являются Михаил Кенин и Павел Голубков. Акции компании торгуются на Мосбирже с осени 2020 года.