Рубль стабилен к доллару и юаню под влиянием разнонаправленных факторов

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Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Доллар и юань чуть прибавляют на Московской бирже на старте торгов в среду, рубль стабилен в условиях воздействия разнонаправленных факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 92,24 руб. (+18,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 19,75 коп. выше действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,5 коп. - до 12,749 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль не меняется, ощущая остаточную поддержку от подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам: им предстоит 28 февраля перечислить в бюджет единый налоговый платеж, который, в том числе, включает акцизы, НДС, НДПИ, налог на прибыль. В то же время на нацвалюту давит небольшое снижение цен на нефть.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 по московскому времени составила $83,32 за баррель, что на 0,39% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена апрельских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $78,59 за баррель, что на 0,36% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Инвесторы оценивают опубликованное накануне Банком России резюме обсуждения по ключевой ставке в период "недели тишины" и на заседании совета директоров.

Непродление президентского указа об обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами не станет значимым фактором последующей динамики курса рубля - такое мнение высказали участники обсуждения ключевой ставки.

Также большинство участников обсуждения считают, что в базовом сценарии условия для начала смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) сложатся во второй половине 2024 года, отдельные участники не исключали возможности несколько более раннего снижения.

ЦБ на февральском заседании рассматривал два варианта решения по ставке: ее сохранение на уровне 16% годовых (он и был выбран) и повышение ставки на 100 базисных пунктов (б.п.), до 17%.

Американские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленные изменения по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали отчеты компаний и статданные.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в понедельник также меняются разнонаправленно. Японский Nikkei 225 теряет 0,04%, китайский CSI300 снижается на 0,3%, гонконгский Hang Seng растет на 0,05%, южнокорейский Kospi - на 0,91%, австралийский индекс S&P/ASX 200 опускается на0,01%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 чуть подрастает - на 0,02%.