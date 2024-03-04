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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:42

"Русал" сменил управляющего директора Ачинского глиноземного комбината

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Новым управляющим директором Ачинского глиноземного комбината (АГК, принадлежит АО "Русал Ачинск") со 2 марта назначен Виталий Пригарин, сообщила пресс-служба предприятия.

Он сменил на этом посту Евгения Жукова, который продолжит работу в "Русале" на другой позиции.

"Кадровые перестановки состоялись в рамках программы ротации руководителей предприятий "Русала" и направлены на эффективную реализацию проектов компании", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, ранее Пригарин занимал должность директора департамента развития производственной системы глиноземного дивизиона "Русала".

Ачинский глиноземный комбинат, по его собственным данным, является одним из крупнейших предприятий по производству глинозема в России. В 2019 году мощность предприятия составляла 1,069 млн тонн глинозема в год. Более актуальные данные не сообщались.

Русал Ачинский глиноземный комбинат Русал Ачинск
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