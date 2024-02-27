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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Регистрация Киви банка аннулирована в Киргизии

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Национальный банк Киргизии аннулировал регистрацию Киви банка, сообщил начальник Управления платежных систем НБ страны Айбек Султаналиев на пресс-конференции во вторник.

"В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Киви банк в стране происхождения - Российской Федерации - аннулирована регистрация Киви банка в Национальном банке Киргизии в качестве оператора международной системы денежных переводов CONTACT и международной системы электронных денег "Киви", - заявил Султаналиев.

По его словам, погашение обязательств перед клиентами производится с учетом страховых инструментов и договорных отношений между платежными системами и коммерческими банками Киргизии.

"В штатном режиме отрабатывается вопрос, есть действующие инструменты. Если какие-то переводы были, то с клиентами в рамках договорных отношений проводят работу. Если возникнут проблемы с получением денежных средств со стороны клиентов, в первую очередь клиенты должны будут обратиться в сами банки для их решения", - отметил Султаналиев.

ЦБ РФ 21 февраля отозвал лицензию Киви банка на осуществление банковских операций. Регулятор принял это решение в связи с нарушением банком федеральных законов, в том числе по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), и нормативных актов ЦБ. Регулятор также выявил случаи открытия банком Qiwi-кошельков с использованием персональных данных физлиц без их ведома и проведения по ним операций.

Киви банк Киргизия Национальный банк Киргизии
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