ЦБ РФ смягчил требования для участия НПФ в IPO

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Банк России подготовил проект указания, который уточняет требования к инвестированию пенсионных накоплений НПФ в акции российских компаний при их первичном публичном размещении.

Согласно опубликованному ЦБ документу, НПФ смогут покупать акции эмитента, если их совокупная стоимость при размещении составляет не менее 3 млрд рублей (сейчас такой порог равен 50 млрд рублей). При этом долю акций от общего объема размещения, которую может приобрести НПФ, предлагается увеличить с 5% до 10%.

Также документ разрешает НПФ вкладывать пенсионные накопления в акции российских компаний, не включенных в индекс МосБиржи и первый котировальный список. "Однако приобретать такие акции НПФ сможет только в пределах единого 7%-ного лимита на активы с дополнительным уровнем риска. При этом Банк России будет контролировать, чтобы пенсионные накопления размещались исключительно в интересах клиентов", - отмечает ЦБ.

Указание должно вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.