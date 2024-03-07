Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,5%

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг смешанной динамикой рублевых цен blue chips на фоне ослабления рубля и разнополярных сигналов с мировых рынков капитала; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1-0,5% на фоне ослабления рубля, лидируют в откате расписки Ozon.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3306,68 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1145,74 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже изменились в пределах 0,9%.

Доллар вырос до 91 рубля (+0,41 рубля).

Подешевели расписки OZON (-0,9%), акции "НЛМК" (-0,7%), Polymetal (-0,7%), "Газпром нефти" (-0,6%), "Яндекса" (-0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,5%), бумаги АФК "Система" (-0,5%), "Магнита" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "Роснефти" (-0,3%), "ММК" (-0,3%), Сбербанка (-0,2% и -0,3% "префы"), ВТБ (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%).

Подорожали акции "РусГидро" (+0,5%), "Норникеля" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "МТС" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "Северстали" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%), ОК "Русал" (+0,1%).

Комментарии аналитиков

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в четверг будет двигаться в диапазоне 3280-3320 пунктов. "Объемы торгов почти наверняка будут низкими, поэтому сильных движений на рынке не ждем", - считает он.

Акции "ЛУКОЙЛа" накануне обновили исторический максимум после сообщений о том, что в начале следующей недели компания может представить финансовую отчетность по МСФО. Эти сообщения не стали сюрпризом, обычно "ЛУКОЙЛ" публикует финансовые результаты как раз ближе к середине марта. Вопрос заключается в другом: оправдаются ли ожидания инвесторов. Не исключено, что результат работы "ЛУКОЙЛа" во втором полугодии может оказаться хуже, чем этого ждет рынок, считает аналитик.

Как отмечает директор по стратегии ФГ "Финам" Ярослав Кабаков, фондовый рынок России сохраняет настрой на рост, однако признаки перекупленности указывают на затруднения в поддержании восходящего тренда. Существует вероятность незначительной коррекции 7 марта перед началом длинных выходных.

Сбербанк пока не сумел закрепиться выше уровня 300 рублей, а "ЛУКОЙЛ" обновил максимумы без последующего ускорения. Ключевым фактором является ситуация вокруг "Яндекса": при существенных распродажах котировки компании могут утянуть индекс МосБиржи ниже 3300 пунктов. Ближайшая поддержка по акциям "Яндекса" - 3200 рублей, считает эксперт.

В четверг состоится общее собрание акционеров "Яндекса" по продаже российского бизнеса консорциуму инвесторов: ожидается, что участники собрания одобрят параметры сделки, в рамках которой нидерландская Yandex N.V. продаст группе инвесторов 96,3% акций МКАО "Яндекс". Существенное значение имеет коэффициент обмена акций, зарегистрированных в Голландии, на акции российского юридического лица, и это решение принимается Закрытым паевым инвестиционным фондом (ЗПИФ), который может объявить его в любое время, возможно даже в понедельник, отметил Кабаков.

В США в среду индексы акций выросли на 0,2-0,6% во главе с Nasdaq под влиянием выступления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в Конгрессе США.

Глава регулятора представил традиционный полугодовой отчет о денежно-кредитной политике, в котором, в частности, заявил, что процентные ставки достигли пика. При этом Пауэлл отметил, что прогресс в движении инфляции в США к целевому уровню ФРС в 2% не гарантирован, в связи с чем снижение процентных ставок придется отложить до тех пор, пока руководство американского ЦБ не будет более уверено в достижении своей цели.

"Слишком раннее или слишком сильное ослабление ограничений может привести к обращению вспять прогресса, который мы наблюдаем в области инфляции, и в конечном итоге потребует еще более жесткой денежно-кредитной политики, чтобы вернуть инфляцию к 2%", - сказал глава Федрезерва. "В то же время слишком позднее или слишком незначительное снижение может неоправданно ослабить экономическую активность и занятость", - добавил он.

Согласно данным отраслевой организации ADP Employer, рост числа рабочих мест в США в феврале составил 140 тыс. При этом аналитики ожидали более значительного увеличения - на 150 тыс., свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и MarketWatch. Между тем данные за январь были пересмотрены с улучшением - до 111 тыс. по сравнению с ранее объявленными 107 тыс.

В пятницу будут опубликованы официальные данные о состоянии рынка труда США в прошлом месяце. Эксперты ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 200 тыс., а безработица осталась на отметке 3,7%.

Азиатские рынки акций

В Азии в четверг наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, австралийский ASX Australia вырос на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 1,4%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,2-0,5%).

Объем китайского экспорта в январе-феврале увеличился на 7,1% в годовом выражении и составил $528,01 млрд, импорт вырос на 3,5% - до $402,85 млрд, сообщило Главное таможенное управление КНР. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 1,9%, второго - на 1,5%, по данным Trading Economics. ГТУ традиционно публикует экономические показатели за январь-февраль вместе, чтобы избежать искажения данных с учетом длительных праздников по случаю Нового года по Лунному календарю, которые могут попадать как на январь, так и на февраль.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в четверг цены стабильны после подъема днем ранее, однако стоимость Brent на $0,8 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основной сессии Мосбиржи накануне.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $82,95 за баррель (-0,01% и +1,1% накануне), апрельская цена WTI - $79,14 за баррель (+0,03% и +1,3% в среду).

Поддержку рынку накануне оказала новость о том, что Саудовская Аравия в апреле поднимет цены на нефть с поставкой в Азию, которая является крупнейшим рынком сбыта для страны, пишет MarketWatch. Кроме того, недельный прирост запасов нефти в США оказался не таким значительным, как предполагалось.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 1,367 млн баррелей. Эксперты ожидали роста запасов нефти на 2,1-2,74 млн баррелей.

Заявления главы ФРС Пауэлла о том, что снижение процентных ставок в США, вероятно, произойдет до конца текущего года, также оказало позитивное влияние на настроения инвесторов.