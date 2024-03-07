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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

В РФ возобновлен временный запрет на экспорт рапса

В РФ возобновлен временный запрет на экспорт рапса
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ приняло решение возобновить временный запрет на экспорт рапса. Он будет действовать до 31 августа 2024 года. Постановление об этом подписано, сообщается в телеграм-канале кабинета министров.

Предыдущие ограничения распространялись на период с 1 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года включительно.

"Решение позволит обеспечить загрузку отечественных предприятий, производящих рапсовое масло, а также обеспечить животноводство необходимыми продуктами переработки этой масличной культуры", - говорится в сообщении.

Запрет, как и прежде, не распространяется на поставки в страны ЕАЭС, Абхазию, Южную Осетию. Он также не коснется рапса, вывозимого в рамках международных межправительственных соглашений и оказания гуманитарной помощи иностранным государствам.

Как сообщалось, проект соответствующего постановления правительства подготовил Минсельхоз.

Эта мера касается рапса под кодами ТН ВЭД ЕАЭС 1205 10 900 0 и 1205 90 000 9.

РФ впервые ввела ограничения на экспорт рапса с 1 апреля 2022 года по 31 августа 2022 года. В сентябре 2022 года этот режим продлили по 28 февраля 2023 года, затем - по 31 августа 2023 года и по 29 февраля 2024 года.

По данным Росстата, в 2023 года сбор рапса в РФ снизился до 4,2 млн тонн с 4,5 млн тонн в 2022 году.

Правительство РФ
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