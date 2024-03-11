НРД приостанавливает обновление информации об иностранных бумагах

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Международная ассоциация Association of National Numbering Agencies ограничила для Национального расчетного депозитария возможность получать информацию по иностранным финансовым инструментам, сообщил депозитарий.

НРД отмечает, что по этой причине приостанавливает оказание услуг по обеспечению в информационных сервисах актуальности информации о ранее квалифицированных иностранных фининструментах, используемой участниками российского рынка, а также по содействию в присвоении ISIN и CFI кодов иностранным инструментам по запросам.

Кроме того, приостановлено обновление информации об иностранных фининструментах, принятых на обслуживание в НРД, и информации на сайте www.isin.ru о ранее квалифицированных инструментах, используемой участниками российского рынка.

НРД будет предоставлять информацию о новых иностранных финансовых инструментах при наличии возможности ее получения из установленных российским законодательством источников, в том числе от уполномоченных нумерующих агентств. Объем предоставляемой информации может быть изменен, срок ее предоставления увеличен, предупредил центральный депозитарий.

"НРД проводит работы по определению плана действий в данной ситуации и согласовывает его с Банком России", - добавляется в сообщении.

Работа по кодификации российских бумаг проводится в прежнем режиме, заключил НРД.