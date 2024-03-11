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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Распродажа в ожидании февральских санкций обеспечила повышенные обороты рынку акций РФ

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Среднедневной объем торгов на российском рынке акций в феврале оказался на 19% выше показателей предыдущего месяца, достигнув 100,3 млрд рублей, говорится в докладе Банка России "Обзор рисков финансовых рынков".

Рост объемов был связан в том числе с активной распродажей акций в период с 16 по 22 февраля, происходившей на фоне ожидания новых санкционных ограничений, отмечает ЦБ.

Индекс МосБиржи с 16 по 22 февраля просел на 3,8%, однако после введения санкционных пакетов США и Евросоюза скорректировался вверх. В целом за месяц он вырос на 1,3%, полностью компенсировав внутримесячное падение.

Доля розничных инвесторов в феврале осталась практически неизменной и в среднем составила 76% от общего объема торгов (в январе - 75%).

Основные покупки на рынке акций в феврале совершили СЗКО и прочие банки на сумму 7,6 млрд руб. и 11,7 млрд руб. соответственно. Розничные инвесторы сократили объем нетто-покупок до 2,2 млрд руб. с 10,4 млрд руб. в январе. Также небольшие чистые покупки акций наблюдались со стороны нефинансовых компаний - на 4,4 млрд руб.

Остальные участники рынка продавали акции российских компаний. Крупнейшими продавцами были НФО в рамках доверительного управления и за счет собственных средств (их продажи составили 12,9 млрд руб. и 5,7 млрд руб. соответственно).

ЦБ РФ Банк России
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