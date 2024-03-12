EBITDA "М.Видео-Эльдорадо" в 2023 году выросла на 49%, убыток сократился на 31%

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - EBITDA группы "М.Видео-Эльдорадо" по итогам 2023 года увеличилась на 48,8% и составила 21,5 млрд рублей (по МСФО 17), говорится в сообщении компании.

Маржинальность по показателю повысилась до 4,95% с 3,6% в 2022 году.

Чистый убыток за год уменьшился на 30,7% и составил 5,2 млрд рублей. Сокращение убытка компания объясняет улучшением ключевых бизнес-показателей, которое было частично нивелировано ростом финансовых расходов и высоким уровнем отчислений на амортизацию по капитальным вложениям прошлых периодов.

При этом в IV квартале компания получила чистую прибыль в 1,6 млрд рублей против 0,9 млрд рублей убытка годом ранее, цитирует пресс-служба слова CFO группы Анны Гармановой.

"Мы видим устойчивость нашей обновленной бизнес-модели и ожидаем дальнейшего улучшения ключевых показателей, включая снижение долговой нагрузки, к концу 2024 года", - отметила Гарманова.

На 31 декабря 2023 года чистый долг группы составил 67,8 млрд рублей. Долговая нагрузка по показателю чистый долг к EBITDA снизилась до 3,2х, в то время как в 2022 году она составляла 4,5х.

Валовая прибыль достигла 91,4 млрд рублей, увеличившись за год на 10%.

Выручка выросла на 7,9% до 434,4 млрд рублей.

Ранее компания сообщала о повышении GMV по итогам года на 11% до 540,4 млрд рублей.