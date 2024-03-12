Менеджмент "Группы Ренессанс Страхование" рекомендовал выплатить 2,3 руб. на акцию за 2023 г.

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Менеджмент ПАО "Группа Ренессанс Страхование" рекомендовал совету директоров рассмотреть вопрос о выплате дивидендов по итогам 2023 года в объеме примерно 1,3 млрд рублей, что составляет 2,3 рубля на акцию, сообщает страховая группа.

В случае одобрения советом директоров и общим собранием акционеров выплата будет осуществлена летом 2024 года. С учетом уже выплаченных промежуточных дивидендов за первые 6 месяцев 2023 года общая сумма дивидендов компании акционерам за весь 2023 год может составить 10 рублей на акцию. В абсолютном значении на дивиденды за полный 2023 год в этом случае будет направлено 5,6 млрд рублей, или примерно 54% от чистой прибыли группы за 2023 год.

"Будем держать в качестве ориентира наш таргет по выплате дивидендов где-то в районе 50% от показателя чистой прибыли", - сообщила в интервью "Интерфаксу" генеральный директор группы ПАО "Группа Ренессанс Страхование" Юлия Гадлиба. "Говорим "таргет", потому что всегда могут быть отклонения, причем и в большую сторону. Почему 50% от чистой прибыли, а не 100%? Этот ориентир связан с другой внутренней целью - приносить нашим акционерам доходность на капитал где-то 30%, по прошлому году этот ориентир группа превысила. (Показатель средней годовой рентабельности собственного капитала группы (RoATE) достиг по результатам 2023 года 34,4%).

По словам Гадлибы, в перспективе "группа в принципе планирует утвердить периодичность дивидендных выплат, выйти на график выплат 2 раза в год. Конечно, для нас, как для менеджмента, результаты 2023 года - новый таргет, поскольку акционеры и инвесторы - все хотят теперь, чтобы прибыль, показатели бизнеса и дальше были точно не хуже".

Как сообщалось, чистая прибыль ПАО "Группа Ренессанс Страхование" составила 10,3 млрд рублей по итогам 2023 года. Чистая прибыль группы в I полугодии 2023 года по МСФО составила 7 млрд рублей, компания выплатила порядка 4,3 млрд рублей в качестве промежуточных дивидендов.

ПАО "Группа Ренессанс Страхование" - первая российская страховая компания, которая провела IPO. Размещение акций прошло на Московской бирже в конце октября 2021 года по нижней границе диапазона - 120 рублей за акцию. Компания разместила 147 млн 272 тыс. 727 новых акций на 17,7 млрд рублей, ее капитализация с учетом привлеченных средств составила 66,8 млрд руб. (чуть меньше $0,95 млрд). Free float по итогам IPO составил около 24%.

Совместными глобальными координаторами и букраннерами выступили Credit Suisse, J.P.Morgan и "ВТБ Капитал", старший букраннер - BCS Global Markets, совместные букраннеры - "Ренессанс Капитал", Сбербанк, Тинькофф и Sova Capital.