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Alcoa договорилась о покупке австралийской Alumina за $2,2 млрд

Alcoa договорилась о покупке австралийской Alumina за $2,2 млрд
Фото: AP/ТАСС

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Американский производитель алюминия Alcoa договорился о покупке австралийского партнера Alumina за 3,35 млрд австралийских долларов ($2,2 млрд).

Предложение о покупке было направлено Alumina в феврале и оценивало акции Alumina в 0,02854 бумаги Alcoa. Совет директоров Alumina его одобрил и рекомендовал акционерам голосовать за сделку. Голосование пройдет в третьем квартале 2024 года.

"Мы полагаем, что сейчас подходящее время для объединения наших компаний", - заявил председатель совета директоров Alumina Питер Дэй.

Alumina и Alcoa - партнеры по нескольким проектам. В частности, компании вместе владеют Alcoa World Alumina & Chemicals (AWAC), добывающим бокситы и глинозем.

Акции Alumina на торгах в Сиднее во вторник подскочили в цене на 8,1%. С начала года капитализация компании увеличилась на 40%.

Alcoa Alumina Питер Дэй Австралия США
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