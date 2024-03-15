Скорректированная EBITDA "Русала" во II полугодии 2023 года составила $496 млн

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Скорректированная EBITDA "Русала" во втором полугодии 2023 года составила $496 млн, увеличившись на 124% г/г и на 71% к данным предыдущего периода, сообщила компания в пятницу.

Консенсус-прогноз по этому показателю составлял $486 млн.

За год EBITDA снизилась на 61,2%, до $786 млн. Маржа по этому показателю упала до 6,4% против 14,5% в 2022 году.

Консолидированная выручка "Русала" по МСФО во втором полугодии упала на 8,1% до $6,27 млрд (консенсус - $6,17 млрд). Годовая выручка "Русала" снизилась на 12,6% и составила $12,213 млрд.

Компания сократила оборотный капитал на 24% до $3,665 млрд (с $4,83 млрд к концу 2022 года).

Чистый поток средств от операционной деятельности за 2023 год составил $1,76 млрд по сравнению с оттоком $412 млн за 2022 год.

Во втором полугодии "Русал" получил скорректированный чистый убыток (показатель без учета доли в "Норникеле") в размере $242 млн по сравнению с прибылью $36 млн годом ранее и $315 млн в первом полугодии. За год этот показатель сократился на 90%, до $73 млн. Нормализованная чистая прибыль за полугодие выросла на 10,1% до $175 млн, за год - упала на 68% до $702 млн.

Капвложения в 2023 году составили $1,056 млрд, снизившись на 15% к показателю 2022 года ($1,239 млрд).

Чистый долг "Русала" к концу 2023 года снизился на 8%, до $5,78 млрд (с $6,26 млрд).