"Русал" в 2023 году увеличил продажи на 6,6%, до 4,15 млн тонн

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - "Русал" в 2023 году увеличил продажи первичного алюминия и сплавов на 6,6%, до 4,153 млн тонн на фоне реализации избыточных запасов продукции, накопленных в 2022 году, говорится в сообщении компании.

Средняя цена реализации алюминия "Русала" за год упала на 18%, до $2 439., при этом цена на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) снизилась на 16,8% (до $2252 тыс.). Средняя премия к цене LME за год упала на 40%, до $186 на тонну.

Производство алюминия за год выросло на 0,3%, до 3,848 млн тонн, в том числе за второе полугодие - снизилось на 0,5%, до 1,935 млн тонн. Выпуск глинозема за год упал на 13,8%, до 5,133 млн тонн, бокситов - вырос на 8,6%, до 13,38 млн тонн.

Увеличение физических продаж обеспечила успешная переориентация на азиатские рынки, пояснила компания. Продажи "Русала" в Китай выросли более чем в 2,5 раза, доля Азии в целом в структуре продаж поднялась с почти 27% в 2022 году до 38,4% в 2023 году. Доля внутреннего рынка, включая страны СНГ, также увеличилась и достигла 31,9%.

Общая себестоимость реализации за год составила $10,445 млрд, снизилась на 3%, но затраты на приобретение глинозема увеличились на 9,9%, до $2,03 млрд в основном за счет увеличения объема закупок глинозёма на 11,9%, что было частично компенсировано снижением закупочной цены.

"Негативное влияние на результаты компании оказали геополитическая напряженность, включая беспрецедентный режим внешних ограничений и перебои в цепочках поставок, а также значительное падение цен на металл. В этих условиях компания продолжила концентрироваться на обеспечении сырьевой независимости, перенастройке каналов экспортных продаж и развитии внутреннего рынка, а также на реализации инвестиционной программы", - говорится в пресс-релизе.