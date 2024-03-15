Грузовой железнодорожный оператор "РэйлСпецТранс" сменил владельца

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - ООО "Урал Логистика" (Москва) приобрело 99% ООО "РэйлСпецТранс" (РСТ, Москва). Такие изменения 14 марта были внесены в ЕГРЮЛ.

Оставшиеся 1% долей РСТ с 31 января 2024 года принадлежат владельцу "Урал Логистики" Александру Иванову.

Как сообщает сайт Федеральной антимонопольной службы, "Урал Логистика" 4 марта направила в ФАС ходатайство о получении предварительного согласия на совершение этой сделки. ФАС его одобрила.

"Урал Логистика" начала свою деятельность в 2008 году как оператор на сети ОАО "РЖД". Сейчас в парке компании 14,3 тысячи вагонов-цистерн, 507 полувагонов. Ежемесячный объем перевозок составляет 1,3 млн тонн. Выручка "Урал Логистики" за 2022 год составила 10,4 млрд рублей, чистая прибыль - 28,5 млн рублей.

РСТ была создана в 2012 году. Компания занимается внутрироссийскими и международными перевозками тарно-штучных грузов в крытых вагонах, парк которых превышает 5 тысяч единиц. В том числе РСТ возит продовольственные товары, товары народного потребления, металлы и металлургическую продукцию, строительные, лесные, химические и нефтехимические грузы.

Согласно последней раскрытой отчетности РСТ - за 2022 год, на конец этого периода в равных долях компанией владели сооснователь группы Rail Garant Сергей Смыслов и Сергей Сапожников. Выручка компании в 2022 году составила 8,2 млрд рублей, чистая прибыль - 88,1 млн рублей.