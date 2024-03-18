Рубль днем корректируется вверх после падения на прошлой неделе

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и китайский юань заметно дешевеют на Московской бирже днем в понедельник. Рубль укрепляется к бивалютной корзине, корректируясь вверх после падения на прошлой неделе и в рамках подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам марта.

Курс доллара составил 91,94 руб. в 15:00, что на 96 копеек ниже величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 100,18 руб., подешевев на 1,04 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 99,49 копейки, до 95,65 руб. Курс китайского юаня опустился на 12,5 копейки - до 12,75 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно укрепляется в основных валютных парах в ходе дневных торгов, корректируясь вверх после падения на прошлой неделе и в рамках подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам марта. Позитивным фактором для рубля остаются жесткая денежно-кредитная политика Банка России, продажа валюты в рамках бюджетного правила и рост цен на нефть.

На прошлой неделе снижение рубля к доллару США составило 2,5%, к евро - 2,3%, китайскому юаню - 2,1%. При этом курс евро превысил отметку 101 руб. впервые с 28 декабря, доллар в моменте рос выше 93 руб. впервые с 26 февраля, юань поднимался до 12,88 руб. впервые с 22 декабря.

При этом участники рынка постепенно переходят в режим ожидания ключевых событий недели.

19-20 марта Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы США проведет двухдневное заседание, по итогам которого объявит о размере базовой процентной ставки на ближайшее время, а также опубликует экономический прогноз.

22 марта состоится заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. По итогам пройдет пресс-конференция председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.

Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 91,5-93,5 руб., по паре рубль/евро - 99,5-101,5 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко.

"Нефтяные цены, а также поддержание повышенной активности экспортеров могут оказать поддержку курсу российского рубля, - отмечает эксперт. - Также в числе благоприятных факторов для национальной валюты сохранение достаточно жесткой денежно-кредитной политики. Между тем в центре мирового внимания - свежая публикация статистики по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах Америки, розничным продажам и ценам производителей, а также очередной отчет от МЭА по ситуации на мировом рынке нефти, который способен оказать заметное влияние на нефтяные котировки в ближайшие дни. Скорректировать прогнозы по дальнейшему движению ставки ФРС в сторону смягчения ДКП могут свежие данные по производственной инфляции в США".

Возможен возврат пары рубль/доллар в диапазон 90-91 руб. на текущей неделе, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Внешний фон по-прежнему остается для рубля благоприятным: цены на нефть марки Brent закрепились выше $85 за баррель и готовы продолжить расти, коррекционные настроения на мировых рынках в пятницу носили крайне сдержанный характер, - пишет эксперт. - Утром курс доллара пытался развить рост и сумел вновь протестировать на прочность зону максимумов последних трех месяцев, 93-93,5 руб., однако быстро вернулся ниже. Комфортная обстановка на мировых фондовых и товарных рынках и отсутствие негативных вводных настраивают на как минимум небольшой откат курса доллара после выглядящего не вполне оправданным пятничного взлета. Допускаем, что и возвратное движение американской валюты в начале недели может быть резким. На понедельник целевым видится диапазон 91,5-92,5 руб., в течение недели, учитывая приближение налогового периода (28 марта), не исключаем возврата и в коридор 90-91 руб."

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться днем в понедельник.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 повысилась на 0,56%, до $85,8 за баррель. Фьючерсы на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,58%, до $81,52 за баррель.

По итогам прошлой недели нефть выросла в цене примерно на 4% на данных о сокращении запасов нефти в США и новостях об атаках беспилотников на объекты российской нефтеперерабатывающей инфраструктуры.

"По предварительным оценкам, примерно 15% перерабатывающих мощностей России затронуто в последние дни, что может привести к кратковременному сокращению экспорта нефти, поскольку власти будут стараться нивелировать влияние нарушений", - цитирует MarketWatch слова управляющего партнера SPI Asset Management Стивена Иннеса.

Тем временем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США выросло на шесть и составило 510 единиц. Число газовых установок тем временем повысилось на одну, до 116.