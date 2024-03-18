Apple обсуждает интеграцию ИИ-модели Google в iPhone

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Apple Inc. ведет переговоры с Google об интеграции в iPhone модели искусственного интеллекта Gemini, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их словам, две компании активно обсуждают возможность использования Gemini, разработанной Google, для реализации некоторых новых функций в обновленном ПО для iPhone, которое выйдет в этом году.

Ранее в этом году Apple также вела переговоры с OpenAI, разработчиком чат-бота GPT, об использовании ИИ-модели этой компании, отмечают источники.

Соглашение с Apple обеспечит Gemini доступ к миллиардам потенциальных пользователей. Переговоры двух компаний также позволяют предположить, что сама Apple продвинулась в разработке собственной ИИ-модели не так далеко, как можно было надеяться, отмечает агентство. Ранее сообщалось, что с начала прошлого года Apple тестирует собственную большую языковую модель (LLM).

Кроме того, эксперты считают, что сотрудничество двух IT-гигантов может привлечь внимание регуляторов.