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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

ГЭХ пока не может завершить присоединение "РЭП Холдинга" к "Невскому заводу"

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - ООО "Газпром энергохолдинг индустриальные активы" пока не может завершить процедуру присоединения АО "РЭП Холдинг" к АО "Невский завод" (обе входят в "ГЭХ индустриальные активы") из-за введенных ограничений на возможность переоформления на правопреемника отдельных договоров с иностранными юридическими лицами.

Об этом сказано в отчете "РЭП Холдинга" за 2023 год. В нем не уточняется, о каких именно зарубежных договорах идет речь, по данным самого "РЭП Холдинга", произведенное им энергооборудование эксплуатируется "в более чем в 20 странах ближнего и дальнего зарубежья".

Процедура реорганизации может быть завершена в любой момент в течение 2024 года или позже, в зависимости от внешних факторов, влияющих на снятие или ужесточение ограничений, действующих в отношении российских организаций и "РЭП холдинга" в частности, отмечается в отчете.

Решение о присоединении "РЭП Холдинга" к "Невскому заводу" было принято осенью 2021 года. В 2022 году "РЭП Холдинг" сообщал, что оно должно завершиться в I квартале 2022 года.

"ГЭХ" купил "РЭП Холдинг" в 2019 году у Газпромбанка. Компания планировала на базе "РЭП Холдинга" локализацию производства газовых турбин. В качестве партнеров рассматривались Siemens и Ansaldo.

"Невский завод" специализируется на производстве электрической распределительной и регулирующей аппаратуры, основан в 1857 году. "РЭП Холдингу" принадлежит 100% акций завода.

Siemens ГЭХ Газпром энергохолдинг Газпромбанк РЭП холдинг Невский завод
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