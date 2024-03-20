"Полюс", "АЛРОСА" и "Норникель" заинтересовались региональной геологоразведкой

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Недропользователи, в частности "Полюс", АК "АЛРОСА" и "Норникель", проявляют интерес к региональному этапу геологоразведки, который традиционно финансировался государством, сообщили "Интерфаксу" в Минприроды.

Закон, который наделяет частные компании правом заниматься региональными геологоразведочными работами за счет собственных средств, принят в декабре 2023 года и вступает в силу с 1 сентября 2024-го.

Конкретные условия деятельности в законе не прописаны, отмечается лишь, что участку, предоставленному в соответствии с лицензией для регионального изучения, придается статус геологического отвода, и в его границах могут одновременно работать несколько недропользователей.

"Сейчас готовятся подзаконные акты к закону, нормативная база. Бизнес проявляет интерес к региональной геологоразведке, например, такие компании, как "Полюс", "АЛРОСА", "Норникель". Планируется формирование предварительное перечней участков, из которых будет виден спрос компаний на конкретные участки", - пояснили в Минприроды.

Законопроект, который позволил бы привлекать частные средства в ранние стадии геологического изучения, обсуждался несколько лет. Недропользователи хотели вести работы без получения лицензии, но с правом в упрощенном порядке получить для дальнейшего изучения участки, на которых выявлены перспективные объекты. Роснедра предлагали компаниям просто софинансировать работы регионального этапа.

"Уже несколько лет обсуждается инициатива – разрешить региональное геологическое изучение за счет средств недропользователей. Спрос растет, и государственные работы могут их скоро не покрыть. И если недропользователи готовы вкладывать свои средства уже на раннем этом этапе, то мы должны разработать для этого необходимые правовые механизмы. Мы предлагаем пустить частные инвестиции на поисковые работы 50- и 25-тысячного масштабов", - говорил в 2021 году глава Минприроды Александр Козлов.