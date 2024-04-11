X5 в 2024 году ожидает двузначного роста выручки

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - X5 в 2024 году рассчитывает на двузначный рост выручки, сообщила в эфире телеграм-канала "Газпромбанк Инвестиции" начальник управления по связям с инвесторами ритейлера Мария Язева.

Кроме того, компания готовится пересмотреть дивидендную политику, однако понимания, когда это может произойти, в настоящий момент нет. Вместе с тем, X5 потенциально может изменить одно из целевых значений, на одном из которых базируется текущая дивидендная политика - коэффициент чистого долга к EBITDA.

"В условиях высоких ставок вероятен пересмотр порогового значения и в принципе пересмотр дивидендной политики, когда это станет актуально", - сказала она.

Текущая дивидендная политика X5 предусматривает пороговое значение чистого долга к EBITDA ниже 2х. На конец 2023 года этот показатель составлял 0,9х.

"В базовом сценарии мы планируем эти средства тем или иным способом распределить в пользу акционеров. Будут ли это дивиденды, выкуп в каком-то виде - время покажет", - добавила Язева.

Решения по вопросу дивидендов будут приниматься в случае и после решения суда о приостановке корпоративных прав нидерландской X5 на российскую дочку ООО "Корпоративный центр ИКС 5", которая по завершению дела может получить листинг на МосБирже.

Ранее набсовет X5 рекомендовал акционерам не распределять дивиденды за 2023 год. X5 также не выплачивала дивиденды ни за 2022 год, ни за 2021 год.

В ноябре 2020 года набсовет Х5 утвердил корректировку дивидендной политики, которая предполагала выплаты дважды в год "в целях более регулярного распределения дивидендного потока". Новой базой для расчета дивидендов стал денежный поток (ранее выплаты были привязаны к чистой прибыли - минимум 25%). Коэффициент чистый долг/EBITDA ниже 2,0х (по IAS 17) остался пороговым значением для выплаты дивидендов.