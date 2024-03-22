ЦБ и Казначейство обсуждают тесты бюджетных платежей в цифровых рублях в обе стороны

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Банк России вместе с Федеральным казначейством анализируют возможность тестирования бюджетных платежей в цифровых рублях в обе стороны, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

"Мы также обсуждаем с Казначейством вопросы, как можно использовать цифровые рубли в бюджетном процессе. И в тестовом режиме с ними как раз проводим анализ возможности и платежей в бюджет со стороны граждан и бизнеса, и бюджетных выплат в сторону граждан и бизнеса, потому что тоже считаем это возможным перспективным направлением использования цифрового рубля", - сказала Набиуллина.

В декабре прошлого года глава министерства финансов Антон Силуанов сообщал, что Федеральное казначейство в 2024 году начнет использование цифрового рубля в пилотном режиме по отдельным статьям бюджетных расходов. Он отмечал, что в первую очередь цифровой рубль важен в отраслях, где нужно обеспечить целевой характер использования бюджетных средств. "Это и определенные социальные выплаты для граждан, определенные субсидии, которые направляются на закупки или оказание тех или иных услуг", - пояснял Силуанов.

Цифровой рубль – третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с реальными цифровыми рублями. Первый этап тестирования проходит в режиме friends and family при участии около 600 физлиц из числа сотрудников 12 банков. Они тестируют открытие и закрытие цифровых кошельков, их пополнение и переводы между физическими лицами, автоматические платежи и переводы. Ожидается, что в 2024 году к пилоту присоединится вторая группа банков из 17 участников, а перечень тестируемых операций дополнится оплатой по QR-коду и платежами между юрлицами.

Введение цифрового рубля в широкий оборот предполагается начать постепенно с 2025 года.