"Росатом" вложит 3,6 млрд рублей в производство редкоземельных магнитов в Удмуртии

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - "Росатом" до 2030 года планирует инвестировать 3,6 млрд рублей в создание в удмуртском Глазове первого в России крупнотоннажного производства постоянных редкоземельных магнитов, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

"Сегодня мы определили объем инвестиций, которые будут выделены в рамках проекта. 3,6 млрд рублей будет направлено в республику до 2030 года", - сказал через пресс-службу премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов.

По его словам, Удмуртия берет на себя обязательства по строительству промпарка, в котором будет располагаться завод. Он отметил, что на территории промпарка также смогут разместиться другие производства смежной отрасли.

Гендиректор ООО "Русатом МеталлТех" Андрей Андрианов также через пресс-службу правительства сказал, что цель создания этого производства - обеспечение российских предприятий магнитной продукцией. По его словам, магниты могут применяться в ветроэнергетической и машиностроительной отраслях, включая автомобилестроение.

"Его (проекта - ИФ) реализация также даст импульс для развития добычных и перерабатывающих проектов в сфере редких и редкоземельных металлов, обеспечивая постоянный спрос на ряд ключевых редкоземельных элементов", - отметил он.

Андриянов добавил, что проект внесен в "дорожную карту" развития высокотехнологичного направления "Технологии новых материалов и веществ".

В сообщении уточняется, что непосредственным инвестором проекта выступает ООО "Элемаш Магнит" (входит в АО "ТВЭЛ"), АО "ТВЭЛ" и его "металлургическая" структура ООО "Русатом МеталлТех" окажут содействие в проведении прикладных исследований и внедрении технологий, модернизации и развитии производственно-технической базы.

В феврале сообщалось, что "Русатом МеталлТех" заключил специнвестконтракт для создания крупнотоннажного производства постоянных редкоземельных магнитов в Удмуртии.

Проект предполагает строительство завода мощностью 1 тысяча тонн магнитов в год к 2028 году. При этом "Русатом МеталлТех" видит перспективу расширения производства до 3 тысяч тонн после 2030 года.